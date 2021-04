veja como deve ser divisão das 100 vagas

O concurso Sefaz CE (Secretaria de Fazenda do Ceará) deve ter o seu edital publicado em abril. Depois do fim do mistério sobre os tecnólogos, a maior dúvida, agora, paira sobre a divisão das vagas entre os cargos que estarão disponíveis no certame.

De acordo com informações da secretária Fernanda Pacobahyba, o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual, que exige formação superior em qualquer área, deve ser o maior contemplado.

Em transmissão ao vivo no Instagram, a chefe da Pasta deu a entender que os demais cargos oferecidos no edital serão para suprir vacâncias existentes.

No portal da transparência do estado do Ceará é possível verificar os números desse deficit. Confira os dados a seguir, nesta matéria.

Concurso Sefaz CE: vagas

Cabe salientar, novamente, que as 100 vagas serão distribuídas entre os cargos de:

Auditor Fiscal da Receita Estadual;

Auditor Fiscal Contábil Financeiro da Receita Estadual

Auditor Fiscal Jurídico da Receita Estadual

Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação da Receita Estadual

Segundo a transparência, 37 servidores ocupam o cargo de Auditor Fiscal Contábil Financeiro da Receita Estadual. O número esperado é de 40. Portanto, as 3 vacâncias devem ser supridas no próximo edital.

Para Auditor Fiscal Jurídico da Receita Estadual, o quadro esperado é de 20 funcionários públicos, 5 a menos em relação aos 15 que hoje desempenham a função. Logo, 5 vagas devem ser ofertadas no concurso Sefaz CE 2021.

Quem deseja concorrer a uma vaga de Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação da Receita Estadual deve encarar um edital para 11 oportunidades. Atualmente, o órgão possui 45 pessoas no cargo para um quadro esperado de 60 servidores. Apesar da defasagem de 15, Pacobahyba confirmou o número.

Logo, 80 vagas devem ser disponibilizadas para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual, que exige formação superior em qualquer área de formação. Não haverá formação de cadastro de reserva.

Vale frisar que esses são dados de 5 de abril de 2021, 10 dias antes de 15 de abril, data que a secretária acredita ser a mais próxima da publicação do edital.

Ainda é importante citar que o número total de vagas para ampla concorrência ainda está sujeito aos direcionamentos sobre cotas, tal como o mais recente sobre cotas raciais em concursos do estado cearense.

Todas as informações disponíveis relacionadas ao certame estão no projeto básico do concurso. Para acessar o documento, clique aqui!

