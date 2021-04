Veja como escolher o melhor mouse para cada perfil de jogador

O público gamer que gosta de jogar no computador sabe que utilizar bons mouses é essencial para ter um desempenho satisfatório na hora da jogatina. Modelos ruins ou simplesmente inadequados para determinados estilos podem atrapalhar a experiência e deixar o game frustrante, principalmente em caso de títulos online e competitivo.

Para ajudar nessa escolha, que nem sempre é fácil, a HyperX preparou um guia para ajudar os jogadores a escolherem o melhor mouse de acordo com cada perfil de “pegada”.

Primeiro, a empresa de periféricos explica que existem 3 estilos: “Claw”, “Fingertip” e “Palm”. Cada um tem seus prós e contras, sendo que as escolhas são feitas muitas vezes de maneira inconsciente, já que elas dependem de como cada pessoa se sente confortável.

É importante lembrar que não existem pegadas melhores ou piores. Cada uma tem sua particularidade e, por isso, saber identificar o estilo que se segura o mouse é essencial para saber qual o melhor periférico para utilizar.

Claw

A pegada Claw, também chamada de “Garra”, se caracteriza pela palma da mão apoiada na traseira do mouse e apenas as pontas dos dedos são utilizadas para acionar os botões. Nesse estilo, o polegar é usado para pressionar botões laterais do periférico.

De acordo com a HyperX, essa é uma empunhadura estável que facilita os cliques rápidos. Do outro lado, os jogadores podem cansar as mãos mais rapidamente.

O estilo Claw facilita praticamente todos os gêneros de games, de FPS (onde é preciso muita estabilidade) a RPGs (que exigem flexibilidade).

Os jogadores com a pegada Garra podem optar por mouses grandes e não muito pesados, como o HyperX Pulsefire Surge RGB, que é bastante preciso. Ele tem um sensor Pixart 3389, iluminação RGB 360°, DPI de até 16 mil pontos por polegadas e switches mecânicos.

Fingertip

Chamada também de “Ponta do dedo”, essa pegada se caracteriza pelo mouse um pouco afastado da mão para que a palma fique fora do contato com o periférico. Pessoas com esse estilo gostam de manter os dois dedos apoiados no botão direito do mouse para manter o controle. Além disso, os outros dedos ficam dobrados para realizar os movimentos enquanto o braço fica imóvel.

Entre as vantagens, a posição permite movimentos rápidos com facilidade, o que é essencial para MMOs e MOBAs.

A sugestão da HyperX para jogadores assim é o Pulsefire Haste, que foi desenvolvido levando em consideração jogadores de ponta. Ele pesa 59 gramas, oferece movimentos suaves, tem switches TTC Golden e vida útil de até 60 milhões de cliques.

Palm

A 3ª pegada é chamada de “Palma”, em português. Ela se caracteriza quando o jogador envolve a base da mão na parte traseira do mouse e os dedos indicador e médio ficam repousados quase totalmente sobre os botões. Enquanto o polegar fica reto na lateral do periférico, a palma da mão proporciona a estabilidade.

O ponto forte do estilo é a precisão, já que o braço promove um bom controle junto com o contato próximo da mão. Quem segura o mouse assim normalmente precisa de mais energia para realizar os movimentos.

O público que gosta de jogos de tiro pode aproveitar os movimentos precisos com um Pulsefire FPS Pro, de acordo com a HyperX. O item oferece DPIs nativos de até 16.000 pontos por polegada, proporciona deslizamento suave no mousepad.