Veja como fazer a consulta se você receberá o Auxílio Emergencial 2021

Já é possível fazer a consulta do novo Auxílio Emergencial 2021. Cerca de R$43 bilhões serão pagos pelo Governo Federal aos brasileiros para amenizar os impactos que a pandemia tem trazido no bolso de muitas famílias.

Estima-se que aproximadamente 45,6 milhões de brasileiros serão contemplados pelo benefício e você já pode ver se está nessa lista dos que têm direito ao recebimento do auxílio. Essa consulta pode ser feita no site da Dataprev ou ainda no da Caixa Econômica Federal.

No site da Caixa (Clique aqui para acessar) você deve entrar na opção “Acompanhe o seu benefício”. Após entrar na opção e ir para a página seguinte, você precisará colocar suas informações como:

Nome completo;

Número do CPF;

Data de nascimento;

Nome da mãe.

Depois é só clicar em “não sou um robô” e em seguida em “continuar”. Na próxima página você terá acesso à informação se ocorreu a aprovação do seu benefício ou não. Caso sim, você ainda terá acesso à data de pagamento, que segue o calendário oficial do Governo Federal. Outra opção de consulta pela Caixa é através do telefone 111.

Consulta pelo site Dataprev

No site da Dataprev – clique aqui para acessar – você precisará colocar suas informações, assim como no site da Caixa: nome completo, nome da mãe, CPF e sua data de nascimento. A Dataprev tem o papel de realizar o cruzamento de dados e informar a Caixa os que são elegíveis a receber o benefício.

Após colocar seus dados, basta clicar em “não sou um robô” e em seguida em “enviar”. O resultado aparecerá em “Resultado do Processamento”, assim como o valor referente ao pagamento que você receberá (caso tenha direito de receber).

O Auxílio Emergencial 2021 será pago conforme a data de nascimento de cada beneficiário. Confira o cronograma (público geral – não inclui beneficiários do Bolsa Família):

Início do pagamento do Auxílio Emergencial 2021 Mês de nascimento Data de pagamento Janeiro 6 de abril Fevereiro 9 de abril Março 11 de abril Abril 13 de abril Maio 15 de abril Junho 18 de abril Julho 20 de abril Agosto 22 de abril Setembro 25 de abril Outubro 27 de abril Novembro 29 de abril Dezembro 30 de abril

Para beneficiários do Bolsa Família, segue o cronograma:

Início do pagamento do Auxílio Emergencial 2021 Mês de nascimento Data de pagamento Janeiro 6 de abril Fevereiro 9 de abril Março 11 de abril Abril 13 de abril Maio 15 de abril Junho 18 de abril Julho 20 de abril Agosto 22 de abril Setembro 25 de abril Outubro 27 de abril Novembro 29 de abril Dezembro 30 de abril

Quem pode receber o Auxílio Emergencial 2021?

No novo Auxílio Emergencial 2021, foram colocadas novas regras para direito ao benefício, conforme a Medida Provisória 1.039/2021. Nessa nova resolução, o pagamento do Auxílio será feito para as famílias que tenham uma renda mensal de até três salários mínimos.

Além disso, a família em questão deve ter uma renda per capita menor que meio salário mínimo para ter direito ao benefício. Importante lembrar que só pode receber o Auxílio em 2021 quem já foi elegível para recebê-lo até dezembro de 2020.

É importante lembrar que o Auxílio Emergencial de 2021 terá valores diferentes dependendo da composição familiar. São três valores diferentes, que são:

R$ 150,00: Pessoas que moram sozinhas; R$ 250,00: Famílias, em geral, não chefiadas por mulheres; R$ 375,00: Com famílias chefiadas por mulheres.

Para beneficiários do Bolsa Família, será pago o valor que for mais vantajoso. Desse modo, se o Auxílio correspondente à categoria de quem receberá tiver um valor maior que o Bolsa Família, valerá o pagamento do Auxílio, se for mais baixo, será pago o valor do Bolsa Família.