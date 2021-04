veja como fica a situação do Grêmio após queda precoce na Libertadores

E a eliminação precoce do Grêmio na Conmebol Libertadores traz prejuízos enormes ao Tricolor. Além da questão esportiva de não disputar mais a principal competição no continente, a parte financeira será prejudicada.

De acordo com o balanço divulgado pelo próprio clube, existia uma previsão alta de receitas oriundas de direitos televisivos. Por exemplo, em 2019, com o time chegando à semifinal, a arrecadação foi de R$ 27,7 milhões apenas na competição continental, gerando um total de R$ 164 milhões somando todos os torneios.

Já na temporada 2020, com o Grêmio indo até as quartas de final, a direção conseguiu faturar R$ 33,8 milhões, de acordo com o balanço oficial do próprio clube. No geral, por conta da pandemia, a receita caiu para R$ 145,6 milhões.

Para a atual temporada, o clube esperava arrecadar somando todas as competições algo em torno de R$ 179 milhões, valor acima da temporada 2019, a última antes da pandemia. Ou seja, com a queda precoce para o Del Valle, o Tricolor vai precisar recuperar essa quantia de outra forma.

Com uma saúde financeira estável, o Grêmio planejou obter cerca de R$ 28 milhões em negociações de atletas durante a temporada 2021. No entanto, com a eliminação inesperada, essa quantia vai subir certamente para poder cobrir o prejuízo que veio com a queda na Libertadores.