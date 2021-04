VEJA como ganhar desconto com o seu cartão de crédito em 2021

Você já deve ter ouvido falar sobre o programa de milhas ao usar o cartão de crédito, certo? Mas você sabe o que de fato é um programa de milhas e como usá-lo? Há custos utilizar o programa de milhas? Como faço para viajar por milhagem? Se essas são algumas das suas dúvidas saiba que este artigo é para você.

O que são milhas ?

De forma resumida, milhas é um programa de benefícios onde pontos obtidos no cartão de crédito podem ser trocados por passagens aéreas e outros itens disponíveis.

Os itens e opções variam entre as empresa de milhagem, mas os principais itens oferecidos em comum entre todas são hospedagem em hotéis e passagens de avião.

Atualmente há programas que é possível usar a milhas em aplicativos de transporte (como o Uber) , aluguel de carros, combustível, entre outros, além de lojas parceiras.

Como participar do programa?

Para participar do programa de milhas, é necessário ter um cartão de crédito que ofereça a conversão dos gastos para milhas. Geralmente, há também uma empresa intermediadora no processo, como a Smile ou Star Alliance.

Mais informações podem ser consultadas diretamente no seu banco ou então nos site das empresas de milhagem e companhias aéreas parceiras.

Onde usar as milhas na pandemia?

Na pandemia, as companhias aéreas viram seu rendimento cair por conta do isolamento social que gerou uma queda no número de viagens. E não foi diferente com hotéis e agência de viagens.

Com isso, é possível aproveitar promoções feitas para viagem sem data exata definida e após a pandemia.

Outra opção, para quem se sente seguro em planejar uma viagem, é comprar outros itens disponíveis no site das empresas de milhagem e de e-commerces parceiros.

Fast Shop, Magazine Luiza e Ponto Frio são alguns exemplos que realizam parcerias com empresas de milhagem, porém é preciso verificar por programa de benefício as suas opções.

Como escolher um bom programa de milhagem?

O que vale aqui é custo X benefício. Você precisa analisar quais os planos que mais atendem e estão de acordo com a sua necessidade;

Veja algumas dicas: