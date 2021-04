veja como jornal argentino analisa ‘revanche’ do Boca com o Santos

O Santos garantiu sua vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores depois de eliminar o San Lorenzo na terceira fase eliminatória do torneio. Agora, o time enfrentará Boca Juniors, Barcelona e The Strongest no grupo C.

Depois de eliminar o time de Miguel Angel Russo na semifinal da edição de 2020 do torneio, o Peixe e suas mudanças foram apontadas pelo diário Olé, da Argentina.

As primeiras alterações notadas pelo jornal são a saída de Cuca e chegada de Ariel Holan no comando técnico, além da saída de Diego Pituca, autor do gol que abriu o placar da partida da Vila Belmiro.

Outro movimento apontado pelo jornal foi a manutenção da base, com exceção, também, da saída de Lucas Veríssimo, e chegada de jovens novos como Kaiky, Gabriel Pirani e Marcos Leonardo.

Os jogos entre Boca e Santos ocorrerão nas rodadas 2 e 4 da fase de grupos, que estão marcadas para os dias 27 de abril e 11 de maio.

O Santos irá estrear contra o Strongest, no dia 21 de abril, com a fase terminando contra o mesmo time no dia 26 de maio.