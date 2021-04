Veja como o helicóptero Ingenuity poderá finalmente voar

Quando todos se preparavam para um programa diferente no pandêmico domingo passado (11), o histórico voo do helicóptero Ingenuity, a NASA confirmou que um teste de rotação do rotor em alta velocidade realizado na sexta-feira (9) não saiu como planejado, adiando a estreia, por enquanto sem data definitiva para ocorrer.

Após passar por uma série de verificações, o Ingenuity respondeu satisfatoriamente a todas, exceto à crucial tentativa de fazer a transição do modo “pré-voo” para o modo “voo”, quando o temporizador watchdog, cronômetro que supervisiona a sequência de comandos, expirou.

A primeira conclusão dos engenheiros foi que o drone de 1,8 kg irá precisar de uma atualização em seu software de controle de voo. Ou seja, eles conseguiram levar o hardware a 280 milhões de quilômetros da Terra, mas agora o dispositivo necessita de uma espécie de patch para funfar.

Um uplink para as estrelas

Fonte: NASA/Youtube/ReproduçãoFonte: NASA/Youtube

A equipe não sabe, no entanto, quanto tempo levará o processo. Embora as modificações no software já tenham sido revisadas e validadas de forma independente ontem e hoje cedo no Jet Propulsion Laboratory (JPL), concluir seu uplink para um pequeno drone, a essa distância absurda, não é um trabalho muito simples.

Por isso, quatro marcos intermediários foram estabelecidos, alguns já concluídos e outros ainda em andamento:

• Diagnosticar o problema e desenvolver soluções potenciais

• Desenvolver/validar e fazer upload de software

• Carregar software de voo nos controladores de voo

• Reiniciar o Ingenuity em um novo software de voo.

Naturalmente, a equipe que opera o rover planetário Perseverance está dando total apoio à etapa de testes do Ingenuity, operando através daquele veículo todas as comunicações vindas do helicóptero e também as destinadas a ele. A esperança é que o Percy também consiga capturar imagens em alta resolução do seu coleguinha voando.

Enquanto o time do drone trabalha para uma rápida solução do problema, o Perseverance está aproveitando para estudar alvos rochosos próximos, disseram funcionários do JPL em comunicado.