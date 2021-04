Veja como Renan virou trunfo de Abel Ferreira para adaptação da equipe ao novo esquema tático

Na temporada de 2021, o técnico Abel Ferreira tem tentado implementar um novo esquema no Palmeiras, com três zagueiros na primeira linha da equipe. A primeira grande vitória com a formação ocorreu na terça-feira, no 5 a 0 sobre o Independiente de Valle, do Equador, pela Conmebol Libertadores.

Para triunfar com autoridade, o Verdão contou com a entrada de um jogador que pode ser fundamental na adaptação ao novo sistema: o jovem Renan.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Com 18 anos de idade, Renan estreou profissionalmente em outubro do ano passado, mas já parece pronto para grandes desafios. Na atual temporada, o garoto disputou oito jogos, sendo sete como titular. Enquanto esteve em campo, o Palmeiras sofreu apenas quatro gols.

Em um esquema com três zagueiros, a Cria da Academia é boa opção para o lado esquerdo. Por ser canhoto e ter bom passe, o defensor ajudaria na saída de bola, encontrando companheiros livres com rapidez.

Alguns números evidenciam como Renan pode ser útil no time de Abel Ferreira. Segundo o Footstats, o camisa 3 é o jogador alviverde com mais passes certos (343), desarmes (19) e rebatidas (44) na temporada.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Contra o Independiente Del Valle, o garoto foi titular pela primeira vez ao lado de Gustavo Gómez e Luan e teve mais uma boa atuação, sendo líder do Verdão em desarmes e vice-líder em passes certos, com três e 30, respectivamente.

Na Libertadores, Renan também foi decisivo diante do Universitario, do Peru, na estreia da fase de grupos. Após entrar no lugar de Luiz Adriano quando o placar já estava em 2 a 2, o zagueiro marcou de cabeça no último lance e garantiu a vitória do atual campeão do torneio.

Além de Renan, o Palmeiras conta com outros dois zagueiros canhotos no elenco: Alan Empereur e Vanderlan. Enquanto o primeiro disputou seis jogos na temporada, sendo cinco como titular, o segundo participou apenas dos empates sem gols contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão.