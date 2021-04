veja números do craque do Barcelona no clássico após possível despedida

Foi ou não o último Real Madrid x Barcelona da carreira de Lionel Messi? A pergunta muito provavelmente continuará sem resposta nas próximas semanas, até que o craque anuncie de uma vez por todas se vai ou não deixar o Camp Nou em junho, quando acaba seu contrato.

Se a derrota por 2 a 1, no sábado (10), marcou mesmo a despedida, o argentino encerra sua história em um dos maiores confrontos do mundo com números para lá de positivos, recordes e atuações marcantes, ainda que os últimos passos não tenham sido memoráveis.

Messi é, ao lado de Sergio Ramos, o jogador com mais participações em ‘El Clásico’: são 45 atuações para cada. Curiosamente, os dois vivem situação indefinida: como o atacante, o capitão do Real, que não atuou sábado, também possui vínculo só por mais dois meses no Santiago Bernabéu.

Em 45 jogos, Messi tem mais vitórias (19) do que derrotas (15), além de somar outros 11 empates. Os encontros com o Real Madrid aconteceram pelo Campeonato Espanhol e também Copa do Rei, Supercopa da Espanha e Uefa Champions League.

Outro recorde do craque do Barça é em gols. Messi balançou as redes merengues 26 vezes, o que o deixa no topo entre artilheiros do clássico espanhol. Além disso, deu 14 assistências.

A marca podia ser até maior se ele não estivesse em jejum, pois não participa de um gol contra o maior rival desde maio de 2018. Foi, coincidentemente, o último clássico de Cristiano Ronaldo, que meses depois deixou Madri para atuar pela Juventus.

Mesmo sem CR7, a história de Messi seguiu no clássico. E pode até continuar, desde que ele aceite a renovação com o Barcelona e o desafio de liderar uma nova geração em busca de outras épocas de glória. Caso contrário, Manchester City e Paris Saint-Germain acompanham de perto para construir uma história com o craque do zero.