Veja o que esperar da sexta temporada de Outlander · .

Jamie Fraser (Sam Heughan) e Claire (Caitriona Balfe) terão de enfrentar grandes desafios na sexta temporada de Outlander. A nova leva de episódios promete ainda mais drama e tensão com o início da Revolução Americana (1775-1783). Além disso, a chegada da família Christie –principalmente da caçula Malva– à trama trará problemas ao casal.

Por ser baseada nas obras de Diana Gabaldon, a série costuma seguir as histórias narradas em cada edição. Dessa forma, a próxima temporada deve mostrar as histórias contadas no sexto livro, Um Sopro de Neve e Cinzas. Mas isso não assegura que tudo será seguido à risca.

O próximo ano do drama trará a “Sassenach” lidando com o trauma do estupro que sofreu no último episódio lançado. Além disso, ficou claro que a Revolução Americana se aproxima na trama. A quinta temporada já havia começado a mergulhar nas tensões que culminaram na guerra.

É nesse momento que Jamie recebe uma mensagem do governador da Carolina do Norte pedindo sua ajuda para derrotar os rebeldes e manter o domínio da coroa inglesa nas terras americanas.

No entanto, o escocês já sabe que os britânicos vão perder a guerra, pois Claire o contou tudo sobre a batalha. Os soldados que ficaram ao lado da Inglaterra terminaram o conflito exilados ou mortos.

Malva Christie, Tom Christie e Allan Christie

Família Christie

A família é apresentada no sexto livro de Diana Gabaldon. O patriarca Tom Christie (Mark Lewis Jones) é um ex-prisioneiro de Ardsmuir que ficou encarcerado no mesmo período que Jamie estava no local. Eles, no entanto, não eram muito amigos durante os anos que passaram presos. Devoto protestante, ele chega à Cordilheira dos Frasers em busca de um lugar para se estabelecer e acaba criando uma tensão nos protagonistas.

Filho mais velho de Tom, Allan (Alexander Vlahos) é altamente protetor com sua família enquanto eles se estabelecem no novo ambiente. “Alan tem uma história muito sombria. Mas ele também está tentando encontrar seu lugar no mundo. Ele vai para a propriedade dos Fraser para tentar reivindicar um pouco de sua própria masculinidade. Tentando imitar e seguir os passos do pai”, conta o intérprete no vídeo de apresentação do personagem.

Mas a grande pedra no sapato do casal principal será Malva Christie (Jessica Reynolds). A caçula espirituosa é cativada pelo trabalho de Claire e pelo pensamento moderno. Ela acaba virando uma ajudante da curandeira.

“Eu acho que quando ela chega ao local, ela ouviu muito sobre Jamie e espera que ele seja o herói dela. E então ela vê a mulher e fica tipo, ‘Ah não, estou mais interessada nisso [no trabalho de Claire]’. Eu entro sorrateiramente [na vaga de aprendiz]. Nós meio que começamos com ela muito inocente e ansiosa para aprender. Ela tem o mundo pela frente, acha que esta é sua chance de florescer e se tornar uma mulher como Claire. E então muitas coisas atrapalham”, adianta Jessica.

Na obra em que a série é baseada, a jovem fica grávida do meio-irmão e diz que o filho que espera é de Jamie. Além disso, ela tenta até assassinar a enfermeira envenenada, mas acaba sendo morta. A personagem de Caitriona Balfe é presa, acusada de ser responsável pelo assassinato de Malva.

Richard Rankin e Sophie Skelton nos bastidores

De volta para o futuro

Entre outras tramas narradas no livro que podem ser retratadas na série, está a viagem no tempo de Roger Mackenzie (Richard Rankin) e Brianna (Sophie Skelton). Após uma tentativa fracassada, o casal consegue voltar para os anos 1970 após o nascimento de sua segunda filha, Mandy.

A bebê apresenta um problema no coração logo nos primeiros meses. A doença faz com que Brianna e Roger tenham de tomar a decisão de voltar ao século 20, já que a menina precisa passar por uma cirurgia cardíaca para sobreviver –procedimento que Claire não tem condição nem recursos para realizar na época em que estão.

Ainda há na trama o misterioso incêndio, que, segundo Brianna, causaria a morte do casal protagonista da produção. No final do sexto livro, a casa dos Frasers realmente pega fogo. Porém, o incidente não acontece na data que estava no recorte de jornal, mas sim algum tempo depois. Todos os presentes na residência, incluindo Claire e Jamie, saem com vida.

Com a partida dos Mackenzies e a destruição da casa em que viviam, o casal protagonista decide voltar à Escócia para trazer a prensa de Jamie para as 13 Colônias e entrar na luta da Revolução Americana.

Fergus e Marsali terão um quarto filho

Outros núcleos

Fergus (César Domboy) e Marsali (Lauren Lyle) enfrentarão momentos difíceis com a chegada do quarto filho. O caçula Henri-Christian nascerá com nanismo, condição não muito conhecida na época. A comunidade interiorana e deveras religiosa não reagirá bem à presença da criança, que será vítima de preconceito.

Além disso, Fergus teme não conseguir sustentar a família morando em um local em que a agricultura é a forma prioritária de subsistência –e ele tem apenas uma mão para realizar o trabalho. O casal, então, opta por se mudar para a cidade, onde há menos preconceito e o rapaz pode trabalhar como tipógrafo.

Outra personagem que pode surpreender na nova leva de episódios é Lizzie (Caitlin O’Ryan). No sexto livro, ela engata um romance com os gêmeos Beardsleys. O relacionamento poligâmico choca a sociedade e causa escândalo na vida da jovem.

Com 12 episódios, o sexto ano de Outlander ainda não tem uma data de estreia definida. A sétima temporada da série já foi confirmada. No Brasil, as quatro primeiras temporadas estão no catálogo da Netflix. Já no Now, o assinante do canal Star Hits tem acesso às cinco temporadas lançadas.

Assista aos vídeos de apresentação dos atores que interpretarão os membros da família Christie:

Next, join me in giving the warmest of welcomes to @jesssreynolds_ who plays Malva Christie, Tom’s spirited daughter who is captivated by Claire’s work and modern thinking, getting her into trouble with her conservative father. #Outlanderpic.twitter.com/8cmmuofbN7

— Outlander (@Outlander_STARZ) March 19, 2021

Are you ready to meet the Christies? First things first, I’m thrilled to welcome @marklewisjones as Tom Christie, a fellow Ardsmuir prisoner and devout Protestant who arrives on Fraser’s Ridge seeking a place to settle… though not without some tension. #Outlanderpic.twitter.com/ikb3cFpfbF

— Outlander (@Outlander_STARZ) March 19, 2021