Veja o que fazer se o cadastro do Auxílio ainda está em processamento

Dezenas de pessoas foram até as redes sociais para reclamar que as análises dos seus auxílios ainda seguem em processamento. Essas pessoas relatam que estão com um certo receio por essa demora. Elas imaginam que pode existir algo de errado com os seus cadastros.

Mas não é isso o que está acontecendo. De acordo com o Ministério da Cidadania, que responde pelo Auxílio Emergencial, ninguém precisa fazer um cadastro novo para entrar nesse novo Auxílio Emergencial. Isso porque eles estão analisando os dados do cadastro do ano passado.

No entanto, o fato é que a Dataprev ainda não analisou todos esses cadastros. O objetivo do Governo até era divulgar o resultado de todos até o início deste mês de abril, mas eles não conseguiram. Assim, algumas pessoas seguem em processamento.

Isso não quer dizer que exista necessariamente algo de errado com o cadastro desse usuário. Significa tão e somente que ele ficou para trás nessa fila de análise. Então ele até pode ter uma negativa no resultado, mas isso não vai acontecer por causa desse atraso e sim por outros motivos.

De acordo com a Dataprev, a única solução para as pessoas que ainda estão com o cadastro em processamento é esperar. Essas pessoas não precisam ir tirar qualquer tipo de dúvidas em agências da Caixa. O jeito mesmo é esperar e ficar atento no site da divulgação porque o resultado pode sair a qualquer momento.

Auxílio em processamento

Quem ainda está em processamento não precisa se preocupar. É que nenhum dos cadastros que ficarem sem aprovação deixarão de receber qualquer parte do dinheiro. Pelo menos é isso o que o próprio Ministério da Cidadania está dizendo.

Vale lembrar que o primeiro grupo que estava em processamento recebeu a resposta no último dia 10. Essas pessoas ganharam um calendário próprio para seguir, pelo menos nesta primeira parcela. Assim, eles irão receber todas as quatro parcelas.

Em caso de negativa, também não há com o que se preocupar. É que o prazo de contestação é diferente. Quem recebeu a negativa no último dia 10, vai poder contestar até esta quinta-feira (22). As pessoas que ainda estão em processamento terão 10 dias para fazer a contestação a contar do dia da negativa. Por isso é importante ficar de olho no site para saber o resultado assim que ele estiver disponível.

Pagamento começou

Muita gente que ainda está em processamento sabe bem que não haverá nenhum tipo de prejuízo. No entanto, mesmo sabendo disso, essas pessoas se preocupam pelo simples fato de verem outras pessoas recebendo na frente. E de fato muita gente recebeu a primeira parcela.

Os pagamentos dessa primeira parcela começaram no último dia 6 de abril, com os informais que nasceram em janeiro inaugurando o projeto. De lá para cá, vários outros grupos de informais receberam também. Aliás, até o grupo de beneficiários do Bolsa Família recebeu.

De acordo com informações do próprio Governo Federal, esse novo Auxílio Emergencial vai pagar quatro parcelas de valores que variam entre R$ 150 e R$ 375. Apesar das críticas em torno dessas quantias, o Governo está dizendo que isso é o máximo que eles estão podendo pagar agora.