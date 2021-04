Veja os 8 classificados e todos os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste

Foram definidos todos os oito times classificados e os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste.

O Fortaleza, líder do grupo B, terminou com a melhor campanha geral (17 pontos) e jogará contra o CSA-AL, quarto colocado da mesma chave.

O Ceará, primeiro colocado do grupo A com 16 pontos, jogará contra o Sampaio Corrêa, que ficou na quarta posição.

O Bahia, que ficou na segunda posição do grupo A, jogará contra o CRB-AL. Já o Vitória, vice-líder da chave B, irá duelar com o Altos-PI.

As grandes decepções da competição foram o Sport (penúltimo colocado do grupo B, com seis pontos) e o Santa Cruz (lanterna do grupo A, com apenas três pontos), que não se classificaram.

Os jogos acontecem nos dias 17 e 18 de abril. Os confrontos são decididos em partidas únicas:

Jogo 1 – Ceará (1º A) x Sampaio Corrêa (4º A)

Jogo 2 – Bahia (2º A) x CRB-AL (3º A)

Jogo 3 – Fortaleza (1º B) x CSA-AL (4º B)

Jogo 4 – Vitória (2º A) x Altos-PI (3º A)

A final está marcada para 1º de maio (ida) e 8 de maio (volta).