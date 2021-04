veja os salários do novo edital autorizado

A Polícia Civil de Alagoas se prepara para realizar um novo concurso destinado ao preenchimento de 500 vagas nos cargos de agente e escrivão ainda em 2021 (concurso PC AL).

As oportunidades serão divididas entre os cargos de agente e escrivão, que exigem nível superior em qualquer área de formação. O edital é uma excelente oportunidade não só pelo quantitativo de vagas, mas também pelos salários.

De acordo com a Secretaria de Planejamento do estado (Seplad), não há reajuste salarial previsto para os integrantes da categoria.

Conforme a Lei Nº 7.971, publicada em 2018, quando foi atualizado a remuneração dos servidores, candidatos aos cargos de agente e escrivão da PC AL terão os seguintes vencimentos:

Concurso PC AL salários

Concurso PC AL: limite de idade

O termo de referência do concurso para a Polícia Civil de Alagoas (concurso PC AL) foi divulgado na última segunda-feira (15/3) e trouxe grandes detalhes a respeito do novo edital (veja aqui).

Entre as exigências, o limite de idade de até 30 anos chamou a atenção dos candidatos, já que editais para a Polícia Civil não costumam trazer limite de idade para ingresso em qualquer uma das carreiras.

A equipe de jornalismo do Direção Concursos entrou em contato com a Chefia do Nucleo de Controle de Pessoal da PC Alagoas nesta terça-feira para esclarecer tal informação.

De acordo com o órgão, “essa informação – limite de idade- não procede para o concurso da Polícia Civil“. No entanto, o órgão não afirmou, até o momento, se a informação do termo de referência será retificada.

