Veja por onde andam e como estão os participantes de No Limite após 20 anos · .

O perfil oficial de No Limite publicou um vídeo curto nesta quinta-feira (8) com alguns relatos dos participantes do reality show da Globo, o primeiro a ir ao ar no Brasil. Após 20 anos, eles relembraram a experiência de participar do programa e relataram os sentimentos distintos diante das alegrias e dificuldades ali vividas.

No vídeo de pouco mais de um minuto de duração publicado no Twitter, cinco dos 12 participantes de No Limite (Pipa Diniz, Hilca Sales, Elaine Melo, Thiago Toqueton e Andrea Baptista) sintetizam o que foi para eles a experiência de fazer parte do elenco do reality.

“Há 20 anos eu era uma menina de 20 anos, cheia de sonhos, cheia de desejos”, disse Hilca, na época uma estudante de Serviço Social, curso que conseguiu completar. Hoje, ela mora em Salvador (BA) e destacou que a experiência lhe deu “muita garra para a vida adulta”. Segundo a baiana, os participantes se falam diariamente. “Somos uma família”, contou em entrevista ao Gshow.

“Participar do primeiro reality show é uma coisa assim: ninguém sabe muito o que vai acontecer. Não é como agora, que todos já sabem como é, já teve No Limite, tem Big Brother e teve outras coisas”, pontuou Elaine, campeã do primeiro No Limite. À época, foi considerada uma zebra por estar fora de forma. A ganhadora recebeu R$ 300 mil, além de um carro novo.

A cabeleireira tem 55 anos, mora em São Paulo, continua casada e tem duas filhas. “É muito intenso tudo, todos saímos vencedores, passamos por grande emoções e todo mundo cresceu”, resume Elaine.

Já Pipa ressaltou que viveu “tantas emoções, momentos alegres e dificuldades” na fictícia Praia dos Anjos, no litoral do Ceará, próxima de uma da cidade de Beberibe. A vice-campeã do reality tem 49 anos, um filho de 15, Vicente, é casada e sócia de um café em Porto Alegre.

Thiago endossou a visão de Elaine e afirmou que todos ficaram “meio perdidos” porque não sabiam ainda como funcionava um reality show. “Entramos de cabeça, numa novidade, sem saber o que era direito”, resumiu o dono de uma empresa de comunicação visual.

Para ele, hoje com 41 anos e morador de Praia Grande, no litoral paulista, um dos maiores desafios do programa apresentado por Zeca Camargo foi ter comido olhos de cabra. A iguaria foi servida crua em uma taça.

“Comer aquilo foi totalmente loucura para todo mundo. E até hoje todo mundo pergunta como era o gosto daquilo”, contou Thiago.

Uma das competidoras que mais teve dificuldade em ingerir o exótico alimento foi Andrea, que quase passou mal na ocasião. “Eu sobrevivi, comi olhos de cabra”, comemorou a advogada, 20 anos depois. Uma das quatro finalistas da primeira edição, ela vive no Rio de Janeiro e tem um filho de 14 anos, João Bernardo.

Nova edição

O novo No Limite volta ao ar em 2021 com participantes que já disputaram o Big Brother Brasil. A Globo marcou para 11 de maio a estreia do programa, exatamente uma semana depois da final do BBB21. A atração será apresentada por André Marques.

Ao contrário do BBB21, o No Limite não vai ao ar todos os dias. Segundo o planejamento da Globo, o programa será exibido uma vez por semana, sempre às terças-feiras. Serão 11 episódios, com a final programada para 20 de julho.

De acordo com o plano comercial, o programa terá 18 participantes que serão divididos em três grupos diferentes. Um pré-requisito para competir nessa temporada de retorno da atração é já ter participado de alguma das 21 edições do Big Brother Brasil.

