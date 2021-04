Veja quanto o São Paulo vai receber pela venda de Brenner ao Cincinnati

Em fevereiro deste ano, o São Paulo surpreendeu a torcida ao anunciar a venda do atacante Brenner para o FC Cincinatti, dos Estados Unidos, uma equipe pouco conhecida até mesmo em solo americano.

ATUAÇÕES: Daniel Alves e Pablo se destacam em vitória do São Paulo sobre o Rentistas



A venda causou surpresa pelo momento que o atacante de 21 anos vivia na equipe, na época ainda comandada por Fernando Diniz. O camisa 30 foi vice-artilheiro do time no Brasileirão, com 11 gols marcados. O LANCE! mostra detalhes dos valores que o São Paulo vendeu o jogador.

VEJA A TABELA DA LIBERTADORES

Segundo o balanço financeiro do São Paulo, ao qual a reportagem teve acesso, o Tricolor vendeu a promessa de Cotia em fevereiro por 13 milhões de dólares, equivalente a 69,6 milhões de reais. Essa quantia foi dividida em cinco parcelas de 2,6 milhões de dólares, o que hoje, representa 13,9 milhões de reais.

Duas dessas parcelas serão quitadas até este ano e mais três serão pagas ano após ano. Sendo assim, o clube do Morumbi receberá pela negociação até 2024.

Vale ressaltar que o São Paulo registrou R$ 129,6 milhões de déficit no ano de 2020. O número mostra os dados do último ano da gestão do ex-presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Atualmente o Tricolor acumula uma dívida total de R$ 606 milhões.