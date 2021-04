Veja quem pode perder titularidade com chegada de reforços no São Paulo

O São Paulo contratou seis reforços para a temporada de 2021. Desses, apenas Bruno Rodrigues esteve presente nos jogos pré-paralisação do Campeonato Paulista devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus. Por isso, com o Estadual retornando, o time tricolor deverá apresentar mudanças entre os titulares.

Durante a paralisação, Miranda, Eder, Orejuela, William e Benítez desembarcaram no Morumbi. Dos cinco, apenas três ainda poderão ser inscritos na primeira fase do Campeonato Paulista, e o técnico Hernán Crespo terá de quebrar a cabeça para definir quem serão os escolhidos.

A tendência é que Miranda e Orejuela entrem na lista, o primeiro por ser ídolo do clube e o segundo por exercer uma função que o elenco carece atualmente. Antes da chegada do colombiano, apenas Igor Vinícius figurava como lateral-direito de ofício.

A última vaga está entre Benítez e Eder. William, por sua vez, será inscrito apenas na Copa Libertadores. Ao fim da primeira fase do Paulistão, cada clube poderá efetuar quatro trocas de inscritos. Toró, emprestado ao Sport, será um deles, certamente.

Desta forma, alguns atletas têm sua vaga ameaçada na equipe titular. Léo, que vinha compondo o trio de zaga, deve perder a posição para Miranda. Igor Vinícius terá uma disputa acirrada com Orejuela, enquanto Pablo pode ser desbancado por Eder, atacante que defendeu a seleção italiana na última Eurocopa.

Daniel Alves gesticula em treino do São Paulo Rubens Chiri / saopaulofc.net

Um provável time do São Paulo para o retorno do Paulistão é composto por Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Bruno Alves; Orejuela, Nestor (Luan), Daniel Alves, Gabriel Sara e Reinaldo; Eder e Luciano.