Veja quem vai poder receber o SMS de cobrança do Auxílio Emergencial

O Governo anunciou que vai enviar novamente mensagens de texto (SMS) para as pessoas que recebem o Auxílio Emergencial de forma indevida. O próprio Ministério da Cidadania revelou isso neste último final de semana. Mas nem todo mundo vai receber esse SMS.

De acordo com o próprio Governo, apenas alguns grupos poderão receber essa mensagem. O primeiro desses grupos é aquele que reúne as pessoas que possuem renda superior ao limite do que o programa exige. O Governo vai portanto poder rever essa informação e enviar essa mensagem.

Os aposentados que por ventura também receberem o Auxílio, também poderão acabar recebendo o SMS de cobrança. Isso, aliás, vale também para todos os beneficiários do INSS. Pessoas que recebem seguro-desemprego, por exemplo, também não irão poder receber esse montante e possivelmente podem receber o SMS.

Quem também pode receber o SMS são os servidores públicos. Como se sabe, esses trabalhadores não podem receber esse dinheiro. Isso porque o dinheiro do Auxílio serve justamente para atender trabalhadores informais que estão em situação de perca de renda.

Militares também poderão receber essa mensagem do Governo Federal. Isso porque eles também não podem receber esse dinheiro. Por último, isso também vale para os detentos do regime fechado. Mas aí se espera que eles não vejam o SMS já que eles não podem usar celulares na prisão.

Em resumo, veja as pessoas que podem receber o SMS do Governo em caso de recebimento indevido do dinheiro: