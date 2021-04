veja time provável para Recopa

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Defensa y Justicia pela Recopa Sul-Americana com um treinamento na Academia de Futebol. Durante a manhã desta terça-feira, a comissão técnica liderada pelo português Abel Ferreira ensaiou bolas paradas e jogadas específicas.

Em um dos campos de grama natural, com dois grupos, a comissão trabalhou lances a partir de escanteios e de faltas laterais. Em um lado, a ênfase foi nas variações e movimentações ofensivas. Do outro, o aprimorar os posicionamentos defensivos e marcações.

Na sequência, os jogadores participaram de um treino técnico em campo reduzido e, para finalizar, alguns atletas aperfeiçoaram cobranças de faltas e pênaltis. Assim como na segunda-feira, o meio-campista Zé Rafael e o atacante Wesley treinaram normalmente.

Os jogadores que não realizaram os ajustes de simulações de jogo fizeram um trabalho técnico com Gabriel Furtado e Angulo (ambos do grupo de apoio), além de jovens das categorias de base. O atacante Gabriel Veron, cumprindo um cronograma individualizado, participou de grande parte da atividade.

O meia Alan, em transição física após uma fratura na perna esquerda, participou por um tempo do trabalho com bola como curinga e complementou com trabalhos físicos. Já o volante Gabriel Menino deu sequência ao processo de transição tanto no gramando quanto na parte interna do centro de excelência.

O Palmeiras deve enfrentar o Defensa y Justicia com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Matias Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Willian, Rony e Luiz Adriano. O jogo está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Norberto Tomaghello.