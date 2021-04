Vélez Sarsfield 2×3 Flamengo; veja o resumo e as estatísticas da partida

A estreia de Vélez Sarsfield e Flamengo na Copa Libertadores começou intensa. Aos 3 minutos, Everton Ribeiro tentou uma jogada dentro da área com Diego. A marcação argentina conseguiu travar. Aos 6, mais um lance envolvendo ambos. O camisa 7 levantou na direção de Gabriel, que não alcançou a bola.

Quem saiu na frente no placar foi o Vélez Sarsfield, em boa saída a partir do campo de defesa. Aos 21 minutos, Janson tocou para Lucero, que deixou Gustavo Henrique na saudade e devolveu. O camisa 11 recebeu de volta e finalizou no canto esquerdo, no contrapé de Diego Alves.

Lucero fez uma boa jogada aos 39, finalizando à direita do gol. Aos 42 minutos, veio o gol de empate. Gérson pegou sobra pelo meio, fez uma ótima jogada e tocou para Willian Arão. Com calma, o camisa 5 chutou no canto esquerdo de Hoyos, deixando tudo igual. Na sequência, Everton Ribeiro perdeu um gol cara a cara.

Na segunda etapa, o Vélez pulou na frente do marcador mais uma vez aos 8 minutos. Em cobrança de escanteio de Galdames, Giannetti tocou de cabeça. Janson recebeu na segunda trave e, praticamente embaixo da meta rubro-negra, mandou a bola para as redes.

Aos 14 minutos, o Flamengo obteve um pênalti sofrido por Gabriel em choque com Hoyos. O próprio camisa 9 bateu com muita categoria, deslocando o goleiro do Vélez Sarsfield, que nem chegou perto da bola. A virada rubro-negra viria aos 34 minutos. De Arrascaeta acertou um lindo chute no ângulo direito de Hoyos.