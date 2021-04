Vélez Sarsfield x Flamengo: acompanhe em tempo real o minuto a minuto AO VIVO e ONLINE da partida da Libertadores | Futebol AO VIVO

Pela partida de estreia do Grupo G da Copa Libertadores, Vélez Sarsfield e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (20), no José Amalfitani, às 21h30 (horário de Brasília). Você poderá acompanhar o minuto a minuto da partida aqui, no Bolavip Brasil.

Flamengo volta a enfrentar um time argentino pela Libertadores (Foto: Getty Images)



O Rubro-Negro chega com vários desfalques para a partida. São eles: Rodrigo Caio, suspenso, Léo Pereira, com gastroenterite, Thiago Maia, lesionado no joelho, e César, que passou por cirurgia no joelho. A principal dúvida do técnico Rogério Ceni está do lado esquerdo da zaga, entre Gustavo Henrique e Bruno Viana.

Do lado do Vélez, o treinador Mauricio Pellegrino deve escalar nomes conhecidos do futebol brasileiro. Um deles passou pelo Flamengo: Mancuello esteve na Gávea entre 2016 e 2017 e conquistou um Campeonato Carioca. O outro é Centurión, que passou pelo São Paulo entre 2015 e 2016.

Vélez Sarsfield x Flamengo: assista ao tempo real da partida da Libertadores

Vélez Sarsfield e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília).