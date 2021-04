Vélez x Flamengo: como assistir ao vivo pela TV e na internet

A fase de grupos da Copa Libertadores da América 2021 começa nesta terça-feira (20), com vários jogos. Um dos destaques para os fãs de futebol é o duelo Vélez Sarsfield x Flamengo pelo grupo G, que acontece em Buenos Aires (Argentina), a partir das 21h30, e terá transmissão ao vivo na TV e via internet.

Iniciando a caminhada em busca do terceiro título do principal campeonato do continente, o rubro-negro terá sua estreia transmitida ao vivo pelo SBT, detentor dos direitos de transmissão para a TV aberta desde o ano passado.

O jogo do Flamengo no SBT será exibido para os estados do Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina, Amazonas, Bahia, Rio Grande do Norte, Maranhão, Goiás, Pernambuco, Rondônia, Pará e Paraíba, além do Distrito Federal e das cidades de Juiz de Fora (MG), Londrina e Ponta Grossa (PR).

O Flamengo estreia na Libertadores jogando na Argentina.Fonte: Facebook/Clube de Regatas do Flamengo

Já nos demais locais fora da lista acima, o canal de Sílvio Santos transmitirá o jogo Sporting Cristal x São Paulo, pelo grupo E e marcada para a cidade de Lima (Peru), começando no mesmo horário. Este confronto também será exibido na Conmebol TV, disponível no esquema pay-per-view para os assinantes da SKY e da Claro.

Transmissão na TV fechada e pela internet

Para os flamenguistas que moram nas regiões onde a partida de estreia na Libertadores não será exibida na TV aberta, a alternativa é acompanhar o duelo pelo canal FOX Sports, disponível nas operadoras de TV por assinatura. Neste caso, a exibição acontecerá para todo o Brasil, sem restrições de praça.

Outra opção é assistir a Vélez x Flamengo online ao vivo. A transmissão será feita no site do SBT e também no app da emissora, disponível para Android e iOS, para todo o Brasil, independente do estado. As duas plataformas também terão a exibição de Sporting Cristal x São Paulo pela internet, gratuitamente.