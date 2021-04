Vem mais por aí? Veja os próximos passos do São Paulo no mercado

O São Paulo anunciou o meia Benítez na última terça-feira (06), como o sexto reforço da equipe para a temporada. Além dele, o clube contratou o zagueiro Miranda, o lateral-direito Orejuela, o volante WIlliam e os atacantes Bruno Rodrigues e Eder. Todos já estão regularizados no BID da CBF.

Tchê Tchê na lista: veja os jogadores mais caros da história do São Paulo



Com os reforços, Crespo tem muitas opções para montar a equipe que se prepara para voltar aos jogos no Campeonato Paulista. No entanto, sempre existe aquela pergunta: vêm mais jogadores?

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021

O LANCE! apurou que novos jogadores só serão contratados por uma boa oportunidade de mercado, assim como aconteceu nos casos de Miranda e Eder. Ou seja, atletas sem custo para o clube do Morumbi, mas com possibilidades de terem um bom rendimento dentro de campo.

Havia a expectativa de um zagueiro canhoto, pedido pelo técnico Hernán Crespo logo depois de sua chegada ao clube. No entanto, o desempenho dos defensores, tanto na equipe principal quanto dos jovens da base nos treinamentos, esfriou essa possibilidade, segundo o ‘GE’.

Kanu, do Botafogo e Adonis Frías, do Defensa y Justicia (ARG), foram procurados, mas as negociações não avançaram. Vale destacar que o Tricolor é o clube brasileiro que mais se movimentou no mercado de transferências, com seis chegadas ao CT da Barra Funda.