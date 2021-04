Vence o Fluminense! Confira os gols da goleada do Tricolor contra o Macaé pelo Campeonato Carioca

A goleada do Fluminense contra o Macaé agradou a todos os gostos e idades. Teve gol de promessa de grife da base e também dos renomados veteranos. Kayky, Fred, Nenê e Ganso fizeram a festa e marcaram na vitória por 4 a 0 do Tricolor contra o Macaé pelo Cariocão, nesta terça-feira, no Raulino de Oliveira. Com o resultado, a equipe treinada por Roger Machado entrou no G4 da competição, na 4ª colocação, com 13 pontos. Clique no player acima e veja os gols.

