Vereadores de Penedo aprovam indicação para Base Comunitária da PM na parte baixa da cidade

Parte do Centro da cidade de Penedo registra índices maiores de criminalidade, comparados aos dados gerais do município. Comprovada por dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/AL), a situação merece atenção diferenciada, como por exemplo a instalação de uma Base Comunitária da Polícia Militar.

A proposta formalizada por meio de indicação assinada por dois parlamentares, Denys Reis e Rodrigo Regueira, foi aprovada por unanimidade durante a sessão legislativa realizada na quinta-feira, 07 de abril.

O procedimento inédito na história recente do Poder Legislativo Municipal pode viabilizar a efetivação da primeira base policial, em Penedo, com foco diferenciado de atuação, serviço de aproximação com a comunidade e de caráter pacificador.

A indicação conjunta de Denys Reis e Rodrigo Regueira também se justificam pelo aumento do efetivo para Polícia Militar, a partir dos concursos públicos, e conta com apoio do comando do 11º BPM, unidade cujo quartel está situado em Penedo.

