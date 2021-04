“Vergonhosa”; jornalista fica irritado e ‘pega pesado’ com time de Holan no Santos

O Santos não fez uma boa partida contra o a Ponte Preta e perdeu de 3 a 0. A equipe, que estava um pouco modificada, não conseguiu se encontrar dentro de campo e mereceu a derrota. O Peixão não faz um bom Campeonato Paulista, o que é natural nessa altura temporada, tendo em vista que Holan vem fazendo testes no torneio estadual.









A torcida santista entende que o elenco não é grande e dá apoio para o técnico fazer testes. O presidente Andrés Rueda também confia no treinador e deixa nas mãos da comissão técnica tomar as melhores decisões para o Peixe evoluir e chegar mais pronto na Copa Libertadores da América.

O jornalista José Calil não perdoou a má atuação do Santos e criticou bastante o time de Holan, classificando como um vexame: “Mais um vexame do Santos na temporada. Já é o segundo. Time mal escalado, mal armado, mal posicionado. A campanha no Campeonato Paulista é vergonhosa. Uma vitória em seis jogo”, disse.

Time misto no paulista, normal essa campanha! — Rodrigo dos Anjos (@rlaa1985)

Boa parte dos torcedores do Peixão não concordou com o seu posicionamento e rebateu nas redes sociais. Muitos acreditam que o Paulistão é para fazer apostas mesmo, tentar encontrar a melhor forma para jogar e não tem que existir uma grande pressão se o time não conseguir ser campeão ou até mesmo se for eliminado precocemente.

O maior objetivo santista é ir bem na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileirão. Campeonatos que também rendem muito mais dinheiro para o clube e ajudaria economicamente o Alvinegro Praiano a melhorar administrativamente.