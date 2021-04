Veron e mais 1 são colocados em evidência na Europa e Galiotte não ilude: “A pandemia complicou a situação”; presidente nega propostas

A saída de Alexandre Mattos também resultou numa queda drástica de investimentos no Palmeiras. Medalhões saíram e jovens chegaram. Patrick de Paula, Menino e Danilo se tornaram alguns dos principais protagonistas do Verdão na última temporada, tendo papéis importantíssimos nas três conquistas de 2020: Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil.









Nesta última semana, Menino e Veron tiveram suas respectivas situações explicadas por Galiotte, presidente do Verdão. Alguns jornalistas e veículos de imprensa noticiaram que a dupla estava em evidência na Europa, tendo inúmeros interessados no radar.

Fernando Fernandes, da TV Bandeirantes, chegou a cravar que Veron foi vendido. Menino, por outro lado, teria recebido sondagens de Juventus, da Itália, Atlético de Madrid, da Espanha, além de Tottenham e Chelsea, ambos da Inglaterra. Galiotte, no entanto, desmentiu a imprensa e revelou que não recebeu nenhuma oferta ou proposta pela dupla.

Foto: Marcello Zambrana/AGIF



“Não temos proposta pelos jogadores (Gabriel Veron e Gabriel Menino) neste momento. É importante a gente dizer que a pandemia complicou a situação de todos os clubes. Mas o Palmeiras vai pagar a Crefisa. Nosso time vai ficar mais forte e vamos pagar a patrocinadora”, ressaltou o presidente em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Gabriel Menino e Veron têm multas mais baixas, mas não menos expressivas: € 60 milhões de euros cada (cerca de R$ 398 milhões, na cotação atual).