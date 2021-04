Veron rebate provocação de ex-flamenguista Paquetá após vice na Supercopa

Após provocação de Lucas Paquetá ao Palmeiras pela derrota nos pênaltis para o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil, Gabriel Veron rebateu o ex-Rubro-Negro.

“Sai daí Lucas Paquetá o que você ganhou na base eu ganhei no profissional”, escreveu o palmeirense nas suas redes sociais.

Anteriormente, o atual meia do Lyon havia provocado a equipe paulista em relação aos títulos conquistados.

“Atualizando que os moleque é f…, o Palmeiras não tem Copinha, não tem Mundial e não tem Supercopa”, publicou Lucas Paquetá.

Sai daí @LucasPaqueta97 o que vc ganhou na base eu ganhei no profissional 🥵😬✊🏿 https://t.co/MWCCUNjxH4 — Gabriel Veron (@gabrielveron00) April 12, 2021

Atuando pelo profissional, Gabriel Veron conquistou três títulos pelo Verdão, todos referentes a temporada de 2020: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores. Já nas categorias de base, o palmeirense conquistou a Copa Rio Grande do Sul, Copa do Brasil sub-17 e sub-19, e o Paulistão sub-20. Pela seleção, venceu o Mundial sub-17 de 2019.

Por outro lado, Paquetá possui apenas um título no profissional do Flamengo: Campeonato Carioca de 2017. Pelo Brasil, conquistou a Copa América de 2019. Na base do Rubro-Negro, o meia venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Carioca de Juniores.