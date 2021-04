Veron responde Paquetá, ex-Flamengo: ‘O que você ganhou na base, eu ganhei no profissional’

O Palmeiras perdeu, no último domingo (11), o título da Supercopa do Brasil, após ser derrotado nos pênaltis pelo Flamengo. Depois do jogo, o ex-jogador do Rubro-Negro, Lucas Paquetá, postou um tweet provocando o Verdão e foi respondido pelo atacante palestrino Gabriel Veron.

O atual atleta do Lyon-FRA, que, jogando no Brasil, venceu o Campeonato Carioca de 2017, comentou em seu Twitter que o Palmeiras “não tem Copinha, não tem Mundial e não tem Supercopa”.

Atualizando que os mlks é foda

O palmeiras…

Não tem Copinha

Não tem Mundial e

Não tem Supercopa

❤️🖤🏆 — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) April 11, 2021

A Cria da Academia, então, publicou uma resposta, afirmando que ganhou no profissional o que Paquetá ganhou na base.

Gabriel Veron subiu para o profissional do Palmeiras no final de 2019. Desde então, o atacante, juntamente de outros jogadores formados na base do clube, conquistou o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores. Além disso, o Alviverde tem a chance de, na próxima quarta-feira (14), sagrar-se, pela primeira vez em sua história, campeão da Recopa Sul-Americana.