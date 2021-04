Veron sobe o tom e cala Paquetá por piadinha: “O que você ganhou na base, ganhei no profissional”; torcida do Palmeiras tira onda

O torcedor do Palmeiras certamente está com um sentimento amargo até agora pela perda do título da Supercopa do Brasil para o Flamengo no último domingo (11). Para quem pensava que o jogo seria um domínio por completo do Rubro-Negro, se enganou. O Verdão de Abel Ferreira soube equilibrar as ações em uma das melhores partidas do futebol brasileiro nos últimos anos e teve a chance na mão do título na decisão por pênaltis.









Diego Alves defendeu as cobranças de Luan, Gabriel Menino e Mayke para virar a disputa do Flamengo, que fechou a conquista com a cobrança de Rodrigo Caio. Nas redes sociais, houve quem fizesse gracinha. Cria do time carioca, o meia Lucas Paquetá não perdeu a chance de zoar os palmeirenses com uma já conhecida piada de todos os seus rivais.

“Atualizando que os moleques que é fod*… O Palmeiras… Não tem Copinha, não tem Mundial e não tem Supercopa…”, escreveu o meia, hoje no Lyon (FRA). Ao sofrer muitas críticas nas redes sociais pela provocação, Paquetá desabafou em outro post, alegando que “o futebol está ficando muito chato”.

Veron tratou de dar o troco em Paquetá com piadinha na internet (Foto: César Greco)



“Ninguém pode mais zoar ninguém, todo muito fica com um ódio desnecessário, 2018 dançaram na frente da loja do Flamengo”, lembrou Paquetá quando os jogadores do Palmeiras passaram dançando à frente da loja do Rubro-Negro no aeroporto no Rio de Janeiro após a conquista do Brasileirão.

Pois bem, se Paquetá zoou e tem direito, coube a Gabriel Veron dar o troco na manhã desta segunda-feira (12). Em sua conta do Twitter, o atacante do Palmeiras, que entrou muito bem na decisão e converteu sua cobrança, tratou de calar o meia ex-Flamengo.

Foto: Reprodução/@gabrielveron00



“Sai daí Lucas Paquetá. O que você ganhou na base, eu ganhei no profissional”, disse o camisa 27 do Verdão, que já conquistou, em pouco mais de um ano, os títulos do Campeonato Paulista, da Libertadores e da Copa do Brasil. Na próxima quarta (14), Veron pode ainda ser campeão da Recopa Sul-Americana. Detalhe: em seus anos no profissional do Flamengo, Paquetá conquistou somente o Carioca de 2017.