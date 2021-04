Versatilidade: aprenda a transformar regata em saia

A técnica “faça você mesmo” sempre traz uma novidade de como reutilizar materiais e até mesmo roupas. Dessa vez, foi o momento da regata velha se transformar em uma saia estilosa, pronta para compor vários lookinhos pós pandemia.

A ideia surgiu no Tik Tok e uma das primeiras internautas a viralizar com a saia foi a americana @kalechng, que compartilha dicas de estilo na plataforma. Atualmente, a publicação conta com mais de um milhão de views.

Aprenda como fazer a saia:

Posicione a parte de trás da blusa na frente do corpo Cruze as alças Vista e faça pequenos ajustes

A transformação é bem simples, mas cuidado: antes de testar, se certifique que a regata tem elasticidade suficiente para ser usada como saia. Caso ela não tenha, opte por uma outra peça para não elastecer a blusa.