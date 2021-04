Vestibular 2021: Fuvest libera lista de aprovados na 3ª chamada

Nesta segunda-feira, dia 5 de abril, a Fundação Universitária Para o Vestibular (Fuvest) divulgou a lista de candidatos aprovados na 3ª chamada do Vestibular 2021 da Universidade de São Paulo (USP). Além disso, a Fuvest liberou ainda a nota dos candidatos que participaram do processo seletivo na condição de “treineiros”. Desse modo, os estudantes já podem conferir esses resultados no site da Fuvest. Clique aqui para conferir a 3ª chamada.

De acordo com a Fuvest, os aprovados em 3ª chamada devem realizar a matrícula até as 16 horas desta terça-feira, dia 6 de abril. As matrículas devem ser feitas virtualmente, por meio de preenchimento de formulário e upload de arquivos dos documentos solicitados. Todo o procedimento deve ser feito no site da USP.

Após realizar a matrícula os candidatos devem fazer o procedimento de confirmação de matrícula, que também será on-line. Desse modo, todos os estudantes aprovados nas três chamadas deverão confirmar a matrícula no dia 14 de abril, no período das 8h às 16h. Essa etapa também conta com preenchimento de formulário e envio de documentos.

Lista de espera terá 3 chamadas

Já os candidatos que não foram selecionados pela Fuvest até a 3ª chamada e desejam continuar na disputa pelas vagas devem manifestar interesse em participar da lista de espera. A Fuvest iniciou hoje o prazo para a inscrição na lista de espera. Os estudantes terão até até as 16h do dia 7 de abril para manifestar interesse. De acordo com a Fuvest, aqueles que não manifestarem interesse estão excluídos das próximas chamadas. Estão previstas três chamadas para a lista de espera nos dias 20 e 27 de abril e 3 de maio.

Ao todo, a oferta da Fuvest para o Vestibular 2021 foi de 8.242 vagas em cursos de graduação da USP. Metade das vagas foi reservada para estudantes oriundos da rede pública, com percentual para autodeclarados pretos, pardos e indígenas, de acordo com a Lei nº 12.711/2012.

