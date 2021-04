Vestibular 2021: UEMS libera lista de aprovados em 2ª chamada

A Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) divulgou nesta quarta-feira (7) a lista de candidatos aprovados na 2ª chamada do Vestibular 2021. Desse modo, os participantes já podem conferir o último resultado por meio do site da UEMS. A 2ª chamada do Processo Seletivo Permanece também foi divulgada hoje.

A UEMS está convocando os estudantes para efetuarem matrícula a partir dessa quarta-feira. De acordo com a universidade, o prazo para a matrícula se encerra as 23h59min do dia 13 de abril de 2021. Conforme indicado pela UEMS, o procedimento deve ser feito exclusivamente on-line, via e-mail. Desse modo, os candidatos devem enviar e-mail para a Coordenadoria do Curso com as informações e documentos requisitados. A lista de documentos e o passo a passo da matrícula constam no edital da 2ª chamada.

Sobre o Vestibular 2021

Ao todo, a oferta da UEMS para o Vestibular 2021 é de 1.101 vagas em 54 cursos de graduação. Metade das vagas está reservada em conformidade com o estabelecido pela Lei de Cotas (20% para candidatos autodeclarados pretos e pardos; 10% para candidatos ao regime de cotas para indígenas; 10% para candidatos ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul).

A UEMS aplicou as provas em 17 cidades do Mato Grosso do Sul. De acordo com o edital, os candidatos responderam a uma prova com questões objetivas sobre Ciências da Natureza (15), Ciências Humanas (15), Linguagens (15) e Matemática (15). Além disso, houve ainda a aplicação de uma prova de redação, valendo 100 pontos.

Conforme estabelecido no cronograma, a UEMS divulgou os gabaritos em março, no mesmo dia de divulgação do resultado preliminar da prova objetiva e da prova de redação. Clique aqui para conferir mais detalhes no edital do Vestibular 2021 da UEMS.

E aí? Gostou do texto? Deixe aqui o seu comentário!

Leia também: Unicamp libera lista de aprovados em 5ª chamada do Vestibular 2021.