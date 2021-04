Vestibular 2021: UFRGS aceitará notas do Enem e de provas de anos anteriores

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) informou nesta sexta-feira (23) que irá usar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e notas de processos seletivos de anos anteriores para seleção de novos alunos para o primeiro semestre.

Inicialmente, o preenchimento das vagas do primeiro semestre usaria as notas obtidas pelos estudantes a partir de seleção do Vestibular 2021. No entanto, devido à pandemia da covid-19, a UFRGS só irá realizar o Vestibular 2021 para o preenchimento de vagas com ingresso no segundo semestre letivo. A universidade explica ainda que, para isso, as condições sanitárias devem estar favoráveis para a aplicação de provas presenciais.

UFRGS aceitará notas das edições de 2017 a 2020

Nesse sentido, o ingresso no primeiro semestre será por meio de notas de provas já feitas pelos candidatos. Os estudantes que já fizeram o exame de admissão da universidade ou o Enem poderão participar da seletiva. Serão aceitas as notas de qualquer edição dos exames que ocorreram entre 2017 e 2020.

A UFRGS informou que irá consultar as notas dos estudantes que fizeram o Vestibular da UFRGS por meio dos números de seus CPF. De acordo com a comissão do processo seletivo, será feito um novo cálculo da pontuação. Para os candidatos que utilizarem as notas do Enem, a universidade irá aplicar a média de 450 pontos nas provas objetivas e 500 na redação.

A universidade ainda não divulgou as datas e demais procedimentos do processo seletivo. De acordo com a UFRGS, o edital com tais informações sobre a seleção para o primeiro semestre será divulgado em breve. Além disso, a universidade deve publicar o regulamento da seleção excepcional. Clique aqui e confira mais informações no por meio do site da UFRGS.

