Vestida de samambaia, Pocah reclama de pentelhos no vaso do BBB21 e vira piada · .

Vestida de samambaia por causa do castigo do monstro, Pocah reclamou de pentelhos deixados no vaso sanitário do BBB21 e virou piada quando ninguém conseguiu levar o desabafo a sério. Na madrugada deste domingo (11), a cantora ficou indignada com a falta de higiene algum brother, e Arthur Picoli não conseguiu conter o riso.

“Tô puta! Tô muito puta, mano. Deixaram cheio de pentelho, não sou obrigada a ver pentelho de ninguém”, reclamou a funkeira. “Onde?”, perguntou o instrutor de crossfit. “No [quarto] colorido, no vaso. Eu já tinha ido no banheiro quando a Camilla [de Lucas] falou pra ter cuidado ao sentar no vaso porque tá cheio de pentelho”, contou Pocah.

“Aí quando eu olhei tava cheio de pentelho. Tive que tomar banho, eu já tinha tomado banho, tive que tomar de novo”, continuou a sister, brava. “Eu nem uso aquele banheiro lá”, justificou Picoli. “Eu e a Camilla já vimos isso”, comentou Thaís Braz. “Eu já vi”, completou João Luiz Pedrosa.

“Sacanagem, o chão cheio de pentelho. Acho que o mínimo é limpar a porra do pentelho que deixar cair. Que sacanagem, mano”, completou a dona do hit Não Sou Obrigada.

“Eu não uso. Tem que ver quem foi”, opinou Gilberto Nogueira. “Desculpa, eu acho engraçado”, avisou o professor de Educação Física. “Vai se foder, Arthur”, brigou Pocah. “Desculpa, eu tô rindo porque você falou do pentelho, foi mais forte que eu, você de samambaia. Desculpa, Pocah, eu achei engraçado, mas eu concordo com você”, explicou o crossfiteiro, caindo na risada.

“Eu também concordo, fiquei puta”, interviu Thaís. “Só que, Pocah, você tá vestida de samambaia e falando de pentelho, eu sei, mas eu não consegui segurar”, afirmou Arthur. “Mano, sério, eu tô muito puta porque eu sentei na porra do pentelho, eu tava lá”, tentou continuar a funkeira, mas ela também começou a rir da situação.

“Eu não consigo, porra! Com você falando comigo desse jeito, caralho”, gritou o instrutor de crossfit, rindo mais, junto com os colegas de confinamento. “Todo mundo segurando [a risada]”, brincou a cirurgiã-dentista.

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o surto do pentelho #bbb21pic.twitter.com/i8vgYAUDaI

— Mohamed Tudo Vê ☻ BBB21🎥 (@mohamedtudove) April 11, 2021

