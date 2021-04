Via de Acesso anuncia vagas para Jovem Aprendiz em São Paulo

A Via de Acesso anuncia vagas de emprego em São Paulo. Estão sendo fornecidas, ao todo, seis oportunidades para o cargo de Jovem Aprendiz com remuneração de R$ 750. Confira, a seguir, mais orientações para efetuar candidatura em uma das oportunidades com carteira assinada.

Via de Acesso anuncia vagas em São Paulo

A Via de Acesso anuncia vagas de emprego para moradores de São Paulo. Foram divulgadas, ao todo, seis oportunidades para o cargo de Jovem Aprendiz com remuneração de R$ 750. Além do salário, os futuros funcionários da empresa também terão acesso a alguns benefícios, incluindo refeitório interno, vale transporte e seguro de vida. Os interessados que desejam participar do processo seletivo, devem atender os seguintes requisitos:

Ensino Médio completo ou cursando;

Possuir entre 18 a 23 anos de idade;

Apresentar RG, CPF, CTPS e Reservista (meninos);

Disponibilidade para atuar na Barra Funda.

Vale destacar que estudantes do ensino superior não podem se inscrever. Os aprovados no processo irão atuar durante 6 horas por dia, de segunda a sexta. As principais responsabilidades dos contratados serão organizar documentos e arquivos, preencher guias e formulários, auxiliar nos processos administrativos da empresa, entre outras. Veja, abaixo, as etapas do processo seletivo:

Inscrição;

Triagem;

Entrevista com o Instituto (vídeo chamada no WhatsApp);

Entrevista com o RH (presencial);

Entrega dos documentos solicitados.

O primeiro contato da empresa será realizado pelo WhatsApp.

Como se inscrever

Para realizar a inscrição e ter a chance de garantir uma vaga de Jovem Aprendiz na Via de Acesso, os concorrentes devem entrar no site de inscrição, disponível no link, e enviar seus currículos para a etapa de triagem.

