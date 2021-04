Via Varejo divulga mais de 100 empregos para todo o Brasil

A Via Varejo divulga muitas vagas de empregos para todo o país. As oportunidades estão destinadas a diversos estados do Brasil, e compreendem benefícios aos seus contratados. Os interessados em uma das vagas devem seguir as orientações e cadastrar-se! Veja como fazer e as principais vagas disponíveis!

Via Varejo divulga VÁRIAS vagas de emprego para todo o país

São diversas vagas de emprego disponíveis para várias regiões de TODO BRASIL. Todas as vagas, além da faixa salarial compatível com o mercado, recebe vale-transporte, cartão alimentação, seguro de vida; convênio odontológico e médico, previdência privada, parceria com academias e muito mais. Veja, a seguir, todas as oportunidades divulgadas!

Advogado(a) Júnior;

Analista de Planejamento;

Advogado Pleno;

Analista de Educação Corporativa;

Analista Administrativo de RH;

Analista Contábil;

Assessor de Atendimento;

Analista de Logística;

Assessor de Vendas;

Analista de Produtos Financeiros;

Assistente Administrativo;

Analista de Qualidade;

Auxiliar Administrativo;

Analista de Transportes;

Auxiliar de Estoque;

Analista Políticas de Cobrança;

Auxiliar de Limpeza;

Centro de Distribuição;

Caixa;

Consultor Comercial;

Coordenador Administrativo Loja;

Data Product Manager;

Coordenador de Logística;

Data Science Senior;

Desenvolvedor Back-End Pleno e Sênior;

Desenvolvedor Front-End;

Engenheiro Civil;

Engenheiro de Dados Sênior;

Especialista de Arquitetura;

Gerente de Produtos Ecommerce;

Jovem Aprendiz;

Motorista de Empilhadeira;

Operador de Paleteira;

Product Owner;

Software Engineering Leader;

Supervisor de Armazém;

Supervisor de Logística;

Team Leader QA;

Tech Lead I;

Técnico de Montagem;

UX Leader;

Vendedor.

Como se inscrever

Os interessados em uma das vagas de emprego da Via Varejo podem acessar a página de inscrição, e seguir as instruções:

selecionar o Tipo de Vaga,

escolher o Local de Trabalho;

selecionar a Área.

Feito isso, basta cadastrar o currículo atualizado e seguir todas as orientações da página de recrutamento. A Via Varejo divulga oportunidades e é um conjunto de empresas que faz parte do nosso dia a dia. São eles Casas Bahia, Ponto Frio, Extra, Bartira, ASAPLog, banQi.

