Vice da Recopa causa danos nos bastidores do Palmeiras e demissão entra na pauta de Galiotte

A torcida do Palmeiras voltou a ficar muito irritada após o time perder novamente nos pênaltis uma decisão e ser vice-campeão da Recopa. O time até começou jogando muito bem contra o Defensa y Justicia, mas oscilou e levou a virada. Na prorrogação, ainda teve um pênalti que poderia definir o torneio no Mané Garrincha, só que o zagueiro Gómez bateu muito mal e perdeu a chance.









Após mais um tropeço, a pressão na diretoria do Verdão aumentou consideravelmente e mudanças drásticas podem acontecer. O jornalista Jorge Nicola informou que os questionamentos em relação ao trabalho de Anderson Barros voltaram à tona e o dirigente não tem permanência garantida no clube paulista.

Ainda segundo o comentarista, o diretor de futebol só não caiu recentemente por causa dos títulos da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil. Isso abafou um pouco as críticas e a insatisfação foi deixada de lado. No entanto, a situação mudou e novamente o cartola está na mira da torcida, que deseja sua demissão de forma imediata.

Já passou da hora de pressionar o Galliote e o Anderson Barros hein.. exigir a saída de alguns jogadores e contratações.. este cidadão é o PIOR PRESIDENTE DA HISTÓRIA do @Palmeiras — BONA Palmeirense (@lucianobonetti)

April 15, 2021





O presidente Maurício Galiotte também já não banca Barros como antes e, a cada resultado negativo, o clima vai ficando cada vez mais insustentável. Até por isso, a sensação é que mais cedo ou mais tarde mudanças irão acontecer no Verdão nesse semestre.

Os palmeirenses também pressionam por reforços, ainda mais após o time não conseguir segurar a vantagem em dois jogos seguidos. Foi assim contra o Flamengo, quando começou ganhando e isso se repetiu diante do Defensa y Justicia.