Vice-presidente do Inter mantém cautela com reestreia de Taison e comenta permanência de Rodinei

O duelo contra o Deportivo Táchira-VEN nesta terça-feira pode marcar um importante retorno no Internacional. O atacante Taison foi relacionado para a partida e tem a chance de fazer sua reestreia pelo Colorado.

No entanto, o vice-presidente do clube, João Patrício Herrmann, pregou cautela na volta do jogador aos gramados. Em entrevista à Rádio Grenal, o dirigente destacou que o novo camisa 10 possui uma boa forma física, mas ainda vai passar por uma avaliação da preparação para saber se tem condições de atuar em alto nível.

“Taison é um jogador que todos já conhecem, tem o biótipo muito bom. Ele vai passar muito pela avaliação da preparação física, esteve muito tempo sem jogar em alta intensidade”, declarou.

Herrmann também falou sobre a permanência de Rodinei, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Inter até o final de maio. Embora seja utilizado pelo técnico Miguel Ángel Ramírez, o lateral deve deixar o clube pois o Rubro-Negro não tem interesse em reemprestá-lo.

Nesse cenário, o jogador poderia seguir no time gaúcho caso fosse contratado, mas o vice-presidente afirmou que o Colorado não fará grandes investimentos em 2021. “O Rodinei é ótimo atleta, é um ótimo cidadão, acho que ele tem dado o retorno esperado pela direção, acho que ele tem um futebol muito qualificado. O Internacional não vai fazer investimento maiores este ano”, disse.

O Inter enfrenta o Deportivo Táchira às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Os gaúchos foram derrotados na estreia e buscam sua primeira vitória na competição continental.