Vídeo: Arrascaeta faz 2 x 1 para o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras

Neste domingo (11), Palmeiras x Flamengo duelam pela Supercopa do Brasil, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Após sofrer um gol logo no começo do jogo, com uma falha na saída de bola do goleiro Diego Alves, o Mengão empatou ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos, com Gabigol e aos 48 minutos Arrascaeta virou, com um belo gol de fora da área.

O meia do Mengão mais uma vez mostra o seu talento em partidas decisivas. Após uma boa jogada individual, Arrascaeta chuta da entrada da área no canto direito do goleiro Weverton. Flamengo 2 x 1!