VÍDEO: assista aos cinco gols do Flamengo no atropelo sobre o Madureira

O Flamengo não tomou conhecimento do Madureira e, nesta segunda-feira, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, goleou o até então único invicto da competição por 5 a 1, com marcas de Gabigol (2), Gerson, Diego e Arrascaeta. Assista aos gols rubro-negros no vídeo acima.

Com o segundo triunfo consecutivo, o Flamengo recupera a liderança da Taça Guanabara, com 19 pontos. O próximo jogo, por sua vez, vale taça: é a decisão pela Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, neste domingo.