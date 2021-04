VÍDEO: assista aos dois gols de Pedro no empate do Flamengo com a Portuguesa

O Flamengo empatou por 2 a 2 com a Portuguesa, neste sábado, em duelo válido pela 10ª rodada da Taça Guanabara, no Estádio Luso Brasileiro. Com um time alternativo em campo, o Rubro-Negro viu o adversário abrir 2 a 0 no primeiro tempo e evitou a derrota com dois gols de Pedro na etapa final. Assista aos gols no vídeo acima.

Com o resultado, a equipe assumiu a liderança da competição de forma provisória, com 20 pontos. O Volta Redonda tem a mesma pontuação e ainda entrará em campo nesta rodada. Agora, o Flamengo volta as atenções para a Libertadores. Na terça-feira, o clube estreia na competição contra o Vélez Sarsfiel, na Argentina.