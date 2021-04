VÍDEO: assista aos gols do Flamengo na vitória dominante sobre o Bangu

O Flamengo venceu o Bangu sem sustos, nesta quarta-feira, em duelo válido pela 7ª rodada do Carioca, no Estádio Raulino de Oliveira. O confronto marcou a volta do time titular, que estreou na temporada e contou com gols bonitos de Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol para se isolar na liderança do torneio. Assista aos gols no vídeo acima.

+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021

Agora, o Flamengo enfrenta o Madureira, nesta segunda-feira, pela 8ª rodada. O time de Rogério Ceni passa a somar 16 pontos na Taça Guanabara.