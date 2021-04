VÍDEO: Assista aos gols do triunfo do Ceará contra o Vitória na semifinal da Copa do Nordeste

O Ceará é o primeiro finalista da Copa do Nordeste de 2021. Na tarde deste sábado, o Vozão bateu o Vitória por 2 a 0 e garantiu vaga na decisão da competição. Dessa forma, a equipe treinada por Guto Ferreira mantém viva a possibilidade de ganhar o troféu da famosa Lampions League pela segunda vez consecutiva: em 2020, o time se sagrou campeão após derrotar o Bahia. Vina e Messias marcaram os gols do triunfo. Clique no player acima e confira os tentos.

