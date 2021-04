VÍDEO: Assista aos gols do Vasco na vitória contra o Resende pelo Campeonato Carioca

Mesmo eliminado do Campeonato Carioca, o Vasco entrou em campo neste sábado para dar prosseguimento ao processo de evolução sob o comando de Marcelo Cabo. E o fez com louvor. Em São Januário, a equipe derrotou o Resende por 3 a 1 e garantiu vaga na disputa da Taça Rio. Cano foi destaque com dois gols. O argentino tornou-se o maior artilheiro estrangeiro do clube no século XXI. Clique no player acima e veja os gols.

Cano brilhou e foi o destaque do triunfo vascaíno em São Januário (Foto: Thiago Mendes/W9 Press/LancePress!)









Fonte: https://www.lance.com.br/