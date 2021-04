VÍDEO: confira a reação de Pedro ao ver o golaço contra Unión La Calera

O Flamengo recebeu o Unión La Calera na última quarta-feira, no Maracanã, e goleou por 4 a 1, em duelo válido pela 2ª rodada do Grupo G da Libertadores. Arrascaeta marcou, Gabigol fez dois gols, mas o golaço da noite veio de Pedro, que limpou a zaga com classe e encobriu o goleiro com uma cavadinha. Veja no no vídeo acima a reação dele ao assistir, ainda no vestiário, à sua pintura.

+ Fla na liderança: veja a tabela completa da Libertadores



Enquanto olhava para a tela do celular, ouviu de Diego: “Pedro Guilherme, você é ridículo!”. Já Arrascaeta passou no momento e também brincou: “C***, tirou a bola de mim”, o que fez com que o camisa 21 falasse da “braçada” que teve que dar no uruguaio para ficar limpo na jogada e anotar o golaço diante dos chilenos, além de elogiar o “bolão” do Vitinho.

O próximo desafio do Flamengo será no sábado, contra Volta Redonda, agora pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. A partida será disputada no Raulino de Oliveira, às 21h05, e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.