Vídeo de confusão em túnel mostra Empereur peitando Marcos Braz: “Folgado para caral**”; Rony foi outro exaltado com direção do Flamengo

A derrota nos pênaltis para o Flamengo fez o torcedor do Palmeiras ficar com o gostinho de “campeão” da Supercopa do Brasil entalado na garganta. E o que mais frustra os palestrinos é que a equipe teve, por duas vezes, a chance de vencer a disputa por pênaltis, mas Luan e Danilo desperdiçaram suas cobranças. O zagueiro, então, está até agora sendo crucificado como o responsável pela perda da taça.

No primeiro gol do Flamengo, marcado por Gabigol, Luan tentou afastar bola da zaga, mas entregou no pé de Bruno Henrique. O atacante serviu Filipe Luis, que fez ótima jogada e acertou a trave. No rebote, Gabriel só empurrou para as redes. O torcedor palmeirense parece ter perdido a paciência com o defensor, que já soma várias falhas em jogos decisivos do Verdão.

Na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa contra o Tigres, Luan cometeu pênalti, que acabou convertido por Gignac para tirar o Verdão da disputa do título contra o Bayern de Munique. Na semifinal da Libertadores de 2018 contra o Boca, o beque falhou na marcação de Benedetto, que se tornou o carrasco no jogo de ida na vitória por 2 a 0.

Alan tem contrato de empréstimo até junho e torcida do Palmeiras quer sua contratação em definitivo (Foto: César Greco)



Para grande parte da torcida, Luan não tem mais clima no Palmeiras. O ideal seria emprestá-lo para ganhar novos ares e paz para trabalhar. Muitos palmeirenses questionam Abel Ferreira por não ter colocado Alan Empereur, que vem sendo muito seguro na zaga quando é exigido.

Em vídeo reproduzido pelos colegas da TNT Sports da briga generalizada no túnel do Mané Garrincha entre jogadores e dirigentes de Palmeiras e Flamengo, Alan chega a ‘peitar’ Marcos Braz, vice-presidente do clube carioca, e outros dirigentes pela confusão. “Folgado para caralho”, ouve-se do zagueiro e também do atacante Rony.

Eis que surgem as primeiras imagens da confusão de ontem Empereur bravo! Chamando alguém de “Folgado pra caralho” Acredito estar se referindo ao Marcos Braz! �� @TNTSportsBR ���� pic.twitter.com/7mOlKjEUV1 — INFOS Palestra ⓟ �� ���� (@Infos_palestra)

Muitos palmeirenses gostaram de Alan não ter “pipocado” na hora do aperto no túnel. Muitos pedem que o Verdão contrate o jogador em definitivo na metade da temporada. Ele está emprestado pelo Hellas Verona, da Itália, até 30 de junho e o Palmeiras precisa desembolsar 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,8 milhões na cotação atual) para adquirir o jogador.

A grande chance de Alan ganhar vaga no time titular do Palmeiras ao lado de Gustavo Gómez pode acontecer nesta quarta-feira (14) no duelo de volta da final da Recopa Sul-Americana diante do Defensa Y Justicia. No jogo de ida, na Argentina, vitória de 2 a 1 para o Alviverde, que joga pelo empate para se sagrar vencedor do torneio pela primeira vez em sua história.