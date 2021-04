Vídeo de Karol Conká criticando Viih Tube no BBB 21 viraliza: ‘Não me engana’

Com a rejeição a Viih Tube, viralizou na internet um vídeo das primeiras semanas do confinamento no qual Karol Conká afirmava para Fiuk que não confiava na youtuber. “Essa garota não me engana. F* que ela tem 16 milhões de seguidores. Pra mim, ela não me convence, você entende? Ela pode convencer 16 milhões de pessoas que não convivem com ela. Mas eu ela não convence. A atitude dessa garota foi desrespeitosa comigo. Ela não teve respeito!”, declara Karol, deixando Fiuk chocado.