VÍDEO: expulsos no clássico, Hulk e Pottker protagonizam briga

Hulk e William Pottker protagonizaram cenas lamentáveis durante o clássico vencido pelo Cruzeiro diante do Atlético-MG, por 1 a 0, neste domingo, no Mineirão. Em uma confusão sem necessidade, os dois atacantes começaram a brigar e foram expulsos. O atacante atleticano encerrou uma tarde horrível pelo Galo, sem nenhum acerto. Confira a confusão no vídeo acima.

Após saírem de campo, os dois ainda ficaram trocando ofensas e precisaram ser separados na entrada dos vestiários do Mineirão, que presenciou o clássico dos 100 anos entre Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa venceu por 1 a 0, gol de Airton.