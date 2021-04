VÍDEO: Flamengo homenageia massagista Deni ao levantar troféu: ‘Um orgulho dividir esses momentos’

O Flamengo seguiu a sua rotina de títulos e, neste sábado, comemorou a Taça Guanabara pela 23ª vez em sua história. O título, conquistado após a vitória sobre o Volta Redonda por 2 a 1, no Maracanã, teve um ponto alto: os jogadores chamaram o massagista Deni para levantar o troféu. Veja acima.

Aos 72 anos de idade, Denir dedica seus esforços diários ao Flamengo há 40 anos. Querido por todos, o massagista é tido com uma figura lendária do clube.

– O Denir vem representar todos os funcionários desse clube que se dedicam aqui. É muito bom homenagear durante a carreira deles. É um orgulho dividir esses momentos com ele – falou Diego, após a homenagem.

Fla comemora o título (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

A missão do Flamengo agora é pela Libertadores: terça recebe o Unión La Calera. Pelo Carioca, irá esperar a definição dos jogos de amanhã para saber o seu rival pelas semi, no fim de semana que vem.