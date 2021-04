Vídeo: Gabigol empata a partida com o Palmeiras na decisão da Supercopa do Brasil

Neste domingo (11), Palmeiras x Flamengo duelam pela Supercopa do Brasil, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Após sofrer um gol logo no começo do jogo, com uma falha na saída de bola do goleiro Diego Alves, o Mengão empatou ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos, com Gabigol.

Filipe Luiz fez uma boa jogada, que chutou para o gol, mas a bola bateu na trave, e sobrou nos pés de Gabigol, que não desperdiçou e empatou a decisão da Supercopa do Brasil que coloca frente a frente o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Campeonato Brasileiro.